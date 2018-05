Lââm (The Island Célébrités) défigurée dans la jungle : "J'ai failli abandonner"

Ce 22 mai 2018, M6 diffuse un nouvel épisode de son édition spéciale Célébrités de The Island. En amont de cette diffusion, Lââm, qui a embarqué avec dix autres personnalités pour une île du Panama, a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com !

D'entrée de jeu, la chanteuse de 46 ans s'est expliquée à propos de sa participation : "J'ai pris une semaine pour réfléchir [à la proposition de M6, NDLR] parce que j'avais peur. Pas spécialement peur de l'aventure mais peur de me montrer sans artifice, sans maquillage, sans perruque, sans lunettes, sans rien du tout. J'ai eu peur de savoir si je pouvais tenir durant l'aventure, donc tout ça m'a fait réfléchir puis je me suis dit que c'était une chance de participer, l'émission est connue dans le monde entier." Et Lââm de poursuivre sur la difficulté de la survie une fois sur place : "Le premier jour, c'était très difficile. Les filles m'ont aidée à monter les rochers qui étaient très hauts. C'était très très dur parce que moi je ne suis pas sportive ! La jungle, c'était très compliqué. Le deuxième jour, j'ai pleuré ; le troisième jour, j'ai pleuré... C'était très intense !"

Concernant son visage déformé par les piqûres de moustiques, Lââm a réagi : "On a tous été piqués tous les jours, du matin au soir, c'est horrible horrible horrible. C'est plus dur de supporter les moustiques que la faim. Je sais pas pourquoi, moi, ils m'aimaient bien... J'ai eu une tête un petit peu déformée, c'est vrai que c'est impressionnant sur le coup. J'ai vraiment souffert de ça, j'ai même failli abandonner à cause des moustiques mais j'ai tenu."

Lââm a finalement parlé de son poids après ses quinze jours de survie... et la chanteuse n'a pas pu se débarrasser de nombreux kilos. "J'ai accepté de participer en me disant 'Je vais maigrir' mais en fin de compte, j'ai pas maigri, j'ai un peu dégonflé... Mais ça m'a permis de reprendre une alimentation plus propre, on va dire", a-t-elle confié.



