Brigitte et Emmanuel Macron en Arménie, sur les terres de Charles Aznavour

Charles Aznavour est décédé le 1er octobre 2018 chez lui, à Mouriès (Bouches-du-Rhône), à l'âge de 94 ans, laissant un immense vide derrière lui. Personnage incontournable de la chanson française, ce qui lui a valu de recevoir un hommage national le 5 octobre dernier dans la Cour d'honneur des Invalides, l'interprète d'Emmenez-moi était très attaché à ses racines arméniennes, le pays de ses parents.

Présents lors de l'hommage national de la semaine passée, dignes auprès des proches du défunt chanteur, Brigitte et Emmanuel Macron se trouvent en Arménie depuis quelques heures. Le couple présidentiel français est arrivé à Erevan dans la soirée du 10 octobre, accompagné du chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian et de la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Emmanuel Macron, participe au 17e Sommet de la francophonie ce jeudi 11 octobre et célébrera la mémoire de Charles Aznavour.

Le chef de l'État français et son épouse ont débuté leur journée par une cérémonie de dépôt d'oeillets à la flamme éternelle du mémorial du génocide arménien Tsitsernakaberd à Erevan. Ils ont ensuite planté un arbre un mémoire des victimes du génocide. La première dame portait pour l'occasion une robe rouge associée à un manteau noir et des escarpins coordonnés.