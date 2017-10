Brigitte et Emmanuel Macron : Leurs dix ans de mariage célébrés cachés...

Brigitte et Emmanuel Macron, qui s'aiment depuis plus de vingt ans, ont célébré tout dernièrement leurs dix ans de mariage. La cérémonie avait été célébré le 20 octobre 2007 au Touquet, où le couple possède une maison.

On sait désormais combien il est difficile pour le couple de sortir, en témoigne la confirmation au tout dernier instant de leur venue au théâtre de la porte Saint-Martin, le 14 octobre, pour applaudir Michel Fau et Michel Bouquet dans Le Tartuffe. C'est donc en toute discrétion et dans l'une des résidences d'État de la République française que la première dame et le président ont fêté en tête à tête leurs noces d'étain. Le couple a choisi La Lanterne, ce pavillon de chasse situé à Versailles, ancienne résidence secondaire mise à la disposition du Premier ministre, avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Comme son prédécesseur, Emmanuel Macron aime beaucoup cet endroit assez magique et idéal pour une telle célébration. Brigitte l'a choisi pour y installer un potager bio comme l'avait fait Michelle Obama à la Maison Blanche.

Le jour-même, le président assistait à mini-sommet de l'OTAN en Belgique, avant de rejoindre dans la soirée sa bien-aimée.

Emmanuel et Brigitte Macron ont attendu de nombreuses années avant de se marier. On sait que les débuts, en raison de leur différence d'âge et de la vie de famille installée de la future première dame, n'ont pas été faciles. Mais lorsqu'ils se sont mariés le 20 octobre 2007, le couple avait la bénédiction de Sébastien (1975), Laurence (1977) et Tiphaine Auzière (1984), les enfants de Brigitte. Une bénédiction importante pour le futur président comme le montrent les images de son mariage dévoilées dans le documentaire de France 3, diffusé en novembre 2016, Emmanuel Macron, la stratégie du météore. Sur ces images, on peut voir le jeune marié déclarer devant ses invités : "Je vous remercie de nous avoir acceptés, de nous avoir aimés comme nous étions. Particulièrement, je voudrais remercier les enfants de Brigitte, parce que s'il y en a pour qui cela aurait pu ne pas être très simple, c'était pour eux. Et cela a eu, grâce à eux, la force d'une évidence." Depuis, Tiphaine s'est même beaucoup investie localement dans la campagne de son jeune beau-père.