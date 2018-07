Brigitte Macron décontractée pour une balade en plein Paris

La capitale française est en pleine ébullition avec la Fashion Week Haute Couture, mais c'est loin de toute agitation que Brigitte Macron a été repérée lundi 3 juillet 2018. Paris baignée de soleil et plongée dans une forte chaleur, la première dame a quitté l'Élysée pour s'octroyer une parenthèse détendue. L'épouse d'Emmanuel Macron s'est ainsi promenée sur l'avenue Gabriel située en plein coeur du 8e arrondissement, à quelques pas du palais présidentiel, longeant les jardins des Champs-Élysées.

Pour cette sortie en solo, Brigitte Macron est apparue en tout simplicité. Pas de talons hauts mais une paire de boots portée avec un incontournable de sa garde-robe : le slim. L'ancien professeur de lettres et de théâtre avait complété son look par un haut rouge boutonné au col. Pas de sac à main pour cette balade dans les chic rues parisiennes, juste une paire de lunettes de soleil en guise d'accessoire et son smartphone à la main en cas d'urgence. Facilement reconnaissable, sans intention de passer incognito, Brigitte Macron s'est volontiers laissé approcher, échangeant quelques mots avec les passants qu'elle a croisés.

Quelques heures plus tard, la première dame s'est rendue aux abords de la tour Eiffel pour fêter les 90 ans d'une grande dame : Line Renaud.