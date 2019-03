Brigitte Macron : Élégante pour une rencontre avec des femmes d'exception

Lundi 11 mars 2019, c'est au palais de l'Élysée que Brigitte Macron a reçu les cinq lauréates 2019 du Prix international L'Oréal-Unesco pour les Femmes et la Science. Une rencontre au cours de laquelle la première dame s'est vu présenter ces cinq femmes scientifiques d'exception, issues chacune d'un des cinq continents et récompensées pour l'excellence de leurs travaux dans le domaine des sciences de la matière et des mathématiques.

Brigitte Macron, toujours très élégante dans une tenue bleue composée d'un jean et d'un simple haut porté sous un trench, a pu discuter et féliciter le professeur Claire Voisin (Mathématiques-Géométrie algébrique), lauréate Europe ; le professeur Najat Aoun Saliba (Chimie analytique et atmosphérique), lauréate Afrique et États arabes ; le professeur Maki Kawai (Chimie-Catalyse), lauréate Asie-Pacifique ; le professeur Karen Hallberg (Physique-Physique de la matière condensée), lauréate Amérique latine, ainsi que le professeur Ingrid Daubechies (Mathématiques-Physique mathématique), lauréate Amérique du Nord.

Cette rencontre avec des femmes exceptionnelles qui se sont illustrées chacune dans leur branche intervient quelques jours après la Journée internationale des droits de la Femme (au cours de laquelle elle avait déjà reçu à l'Élysée plusieurs femmes en lien avec le handicap) et s'inscrit dans le cadre de l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron. "Madame Macron s'est montrée particulièrement attentive au parcours de ces cinq brillantes chercheuses, ainsi qu'aux difficultés spécifiques que les femmes de science peuvent rencontrer au cours de leur carrière et dans la reconnaissance de leurs travaux", nous apprend la Fondation L'Oréal.

Depuis 1998, la Fondation L'Oréal, en partenariat avec l'Unesco, oeuvre pour améliorer la représentation des femmes dans les carrières scientifiques, forte de la conviction que le monde a besoin de la science et que la science a besoin des femmes. De 1998 à 2019, le programme Pour les Femmes et la Science a accompagné et mis en lumière 107 lauréates et plus de 3 000 jeunes scientifiques talentueuses, doctorantes et post-doctorantes, grâce à des bourses de recherche, remises chaque année dans 117 pays. Dans le domaine de la recherche scientifique en effet, le plafond de verre est encore une réalité : seulement 29% des chercheurs sont des chercheuses, 11% des hautes responsabilités académiques sont occupées par des femmes, et seulement 3% des Prix Nobel scientifiques leur ont été décernés.

Thomas Montet