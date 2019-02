Brigitte Macron et Nicolas Sarkozy, unis pour un même combat, avec Vianney

En 2018, Nicolas Sarkozy est devenu le parrain de la campagne Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle organisée au profit de la fondation Gustave-Roussy. Pilotée par Frédéric Lemos, papa d'un petit Noé emporté il y a quatre ans par la maladie, elle vise à récolter 10 millions d'euros d'ici à 2020.

Pour atteindre cet objectif, une vente aux enchères exceptionnelle s'est déroulée à l'Hôtel de ville de Paris le 13 février 2019, en présence de la maire Anne Hidalgo mais aussi de la première dame Brigitte Macron et de Nicolas Sarkozy. Vêtue d'un ensemble bleu marine, l'épouse d'Emmanuel Macron a apporté son soutien à cette noble cause, dînant à la même table que l'époux de Carla Bruni.

Très impliqué dans la lutte contre le cancer de l'enfant, Nicolas Sarkozy s'est félicité sur Instagram de cette vente aux enchères qui a permis de récolter plus de 1,9 million d'euros comme l'a rapporté Frédéric Lemos. Cette somme vient s'ajouter aux 881 000 euros collectés l'an passé et aux milliers de dons effectués en marge de l'événement. "C'est ensemble que nous arriverons à combattre cette maladie qui touche encore trop de nos enfants. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui étaient hier mobilisés au profit de la recherche en oncologie pédiatrique pour @gustave_roussy. Quand on donne de l'énergie, du temps, des moyens, pour une telle cause, on sait un peu plus pour quoi on vit. Je suis fier d'être à vos côtés @f_lemosofficiel", a écrit Nicolas Sarkozy, publiant une photo de groupe sur laquelle apparaissent Anne Hidalgo et Brigitte Macron.