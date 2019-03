Brigitte Macron : Sa surprise à Line Renaud qui l'a tant touchée

Vendredi 8 mars 2019, à l'occasion de la 42e Journée internationale des droits des femmes, Brigitte Macron a participé à la remise du 1er prix Simone Veil pour l'égalité Femmes-Hommes à l'Élysée. Elle a également rencontré des militantes investies en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap et notamment l'actrice Sandrine Bonnaire et sa soeur Sabine, touchée par l'autisme.

Dans la soirée, Brigitte Macron s'est rendue à Rueil-Malmaison qui célébrait l'une de ses plus célèbres résidentes : Line Renaud. La comédienne et artiste de music-hall s'y est installée il y a soixante-dix ans. Sa maison, baptisée La Jonchère, se trouve sur les hauteurs de la commune des Hauts-de-Seine. Vendredi soir, Line a été faite citoyenne d'honneur de la ville par le maire Patrick Ollier. Elle a aussi reçu un prix qui l'a beaucoup touchée : celui de la femme la plus optimiste de France. Comme le notait Le Parisien, il s'agit d'une récompense "décernée dans le cadre du Printemps de l'optimisme, imaginé par le communicant Thierry Saussez". Et c'est un prix choisi par le public, ce qui lui confère aux yeux de Line Renaud une valeur supplémentaire : elle a obtenu 29% des suffrages d'un sondage OpinionWay, devant Mimie Mathy et Florence Foresti.

La première dame, qui avait eu pour Line Renaud un véritable coup de foudre amical, a tenu à lui remettre ce si joli prix, premier du genre. La vice-présidente de Sidaction a aussi pu compter sur la présence de sa chère Muriel Robin et de sa compagne Anne Le Nen, ainsi que de Jean-Claude Camus.

Le maire Patrick Ollier, l'adjointe au maire Andrée Genovesi, mais également notre consoeur de Paris Match Émilie Cabot ont posté quelques photos de cette charmante soirée sur Twitter.