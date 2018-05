Brigitte Macron, sublime et chaleureuse pour une réunion avec Latifa Ibn Ziaten

Mercredi 23 mai 2018, Brigitte Macron accueillait dans ses bureaux de l'Elysée Latifa Ibn Ziaten. Âgée de 58 ans, l'activiste est la mère d'Imad Ibn Ziaten, le premier militaire assassiné à Toulouse par le terroriste Mohammed Merah en mars 2012. Après la mort de son fils, elle a fondé l'association Imad-Ibn-Ziaten qui a pour mission de promouvoir la laïcité et le dialogue interreligieux, aider la jeunesse et oeuvrer pour la paix. Un combat noble et courageux qui la mène notamment dans les écoles, dans les prisons et, aujourd'hui, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Devenu le symbole de la lutte contre la radicalisation islamiste, Latifa Ibn Ziaten avait entre autres été décorée de la Légion d'honneur au grade de chevalier en 2015, avant de recevoir la même année le prix pour la prévention des conflits de la Fondation Chirac. Fin 2017, le documentaire intitulé Latifa, le coeur au combat mettait en lumière son engagement. "J'ai perdu un fils très courageux qui a refusé de se mettre à genoux. (...) Il est mort debout, je dois rester debout. Toute cette jeunesse a besoin de moi. Il y a des gens qui me poussent à reculer, mais ils ne gagneront pas parce que je suis coriace. Je ne veux pas reculer. Ce que j'ai commencé, je vais le finir jusqu'à la fin de ma vie", avait-elle déclaré à nos confrères de Paris Match en marge de la sortie du film.

La rencontre entre Brigitte Macron et Latifa Ibn Ziaten était donc une évidence. Toujours aussi investie et à l'écoute, la première dame de France (sublime dans un total look bleu marine) était heureuse et émue de recevoir la militante. Sur le perron de l'Elysée, à l'issue de leur réunion de travail, les deux femmes ont échangé une poignée de main chaleureuse et complice avant de se séparer. D'après le compte Twitter de Latifa Ibn Ziaten, cette dernière a également rencontré Laurent Hottiaux (préfet et conseiller auprès du président Emmanuel Macron pour les affaires intérieures et la sécurité) et Pierre-Olivier Costa, directeur du cabinet de Brigitte Macron.