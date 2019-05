Britney Spears accusée de falsifier son bonheur : ses fans morts d'inquiétude

Britney Spears fait tout ce qui est en son pouvoir pour montrer à ses fans qu'elle va mieux. Depuis sa sortie d'hôpital psychiatrique, où elle est restée 30 jours, la chanteuse américaine multiplie les publications Instagram où elle fait du sport, pose en robe d'été ou encore en maillot de bain. Elle a récidivé mercredi 29 mai 2019, en dévoilant une photo d'elle en bikini, sur une bouée gonflable, depuis sa piscine.

Britney porte un maillot de bain au motif zébré, marron et blanc, de la marque Melissa Odabash, qu'on peut trouver sur Internet pour près de 100 euros. Malgré tous ses efforts pour apparaître saine et heureuse, les fans de Brit-Brit sont très inquiets et le font savoir en section commentaires. Accusée de faire semblant, elle publiait mardi une vidéo disant qu'elle ne se forçait pas. "Pour ceux qui pensent que je ne publie pas mes propres vidéos, vous avez tort", déclarait-elle. Une déclaration qui n'a pas convaincu ses fans. "Brit, tu as été conditionnée toute ta vie pour penser que ta valeur se trouve dans l'amour que tes fans t'apportent. Tu n'as plus besoin de divertir les gens. Sois toi. Trouve toi et sois heureuse", a fait savoir une fan. "Meuf, on était juste inquiets et maintenant on l'est encore plus...", ajoute un autre.

La section commentaires est également jonchée de "Free Britney". Si ce mouvement était à la base censé promouvoir la sortie de Britney de l'hôpital psychiatrique, il clame aujourd'hui la libération psychologique de la chanteuse. Il semble que certains fans ne veulent plus que le père de la star, Jamie, contrôle toute sa vie. Plusieurs commentaires pointent également du doigt la team de management de Britney. Rappelons que la compagne de Sam Asghari est en pleine lutte judiciaire afin d'obtenir plus de liberté quant à sa mise sous tutelle. Elle comparaissait le 10 mai 2019 au tribunal de Los Angeles, face à ses parents et accusait au passage son père de l'avoir forcée à prendre un traitement médicamenteux.