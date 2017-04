Britney Spears et son chéri Sam Asghari jouent les acrobates aquatiques

Avoir un coach sportif pour petit-ami possède bien des avantages, et ce n'est pas Britney Spears qui dirait le contraire. Depuis la fin de l'année dernière, la célèbre popstar file le parfait amour avec le beau Sam Asghari, qui a fait de la figuration dans son clip Slumber Party.

Depuis, les deux tourtereaux addict à la salle de sport ne se lâchent plus et leur romance se ressent jusque sur le plan physique. En témoigne une récente vidéo qu'ils ont tous les deux publiée sur leur page Instagram, ils sont plus sportifs que jamais.

Ce vendredi 28 avril, ils ont tenu à partager leur exploit sur les réseaux sociaux, publiant une vidéo de Brit Brit se tenant toute droite sur les épaules de son chéri musclé, qui s'est amusé à la soulever hors de l'eau de sa piscine. La chanteuse de 35 ans a ensuite réussi à tenir quelques secondes debout avant de perdre l'équilibre.

Une figure d'acrobatie qui s'est terminée par un petit plouf et un grand éclat de rire du couple. "C'est chouette le printemps, non?", a-t-elle écrit en légende de la vidéo. Visiblement tout va bien dans le meilleur des mondes pour Britney Spears, qui a retrouvé l'amour après bien des déboires sentimentaux.

Après son divorce de Kevin Federline, avec qui elle partage deux garçons, et ses fiançailles annulées avec Jason Trawick, elle n'avait guère été plus chanceuse lors de ses suivantes relations. Mais c'était sans compter sur l'arrivée du beau-gosse de 23 ans, mannequin et prof de sport de profession, qui lui a rendu le sourire. Pourvu que ça dure !