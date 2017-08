Britney Spears : La taille du sexe de son boyfriend fascine les fans du couple

Depuis quelques mois, c'est une Britney Spears heureuse en amour que l'on découvre sur les réseaux sociaux. En couple avec le professeur de fitness qu'elle a rencontré sur le tournage de son clip Slumber Party, un certain Sam Asghari, la très célèbre popstar ne le quitte plus d'une semelle depuis... et elle a bien raison ! Même lorsqu'elle se rend au Japon ou encore en Chine pour sa tournée asiatique, il est à ses côtés.

Avec sa plastique à tomber, le beau gosse remporte en franc succès sur les réseaux sociaux... surtout depuis qu'il a laissé entrevoir un détail de son anatomie ! En effet, le 2 août 2017, avec la photo qu'il a partagée sur Twitter (et qu'il a depuis supprimée) le mettant en scène face à un miroir et simplement vêtu d'un minuscule short rouge, Sam Asghari en a montré plus que prévu.