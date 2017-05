Britney Spears athlétique en bikini, radieuse avec ses fils qui grandissent bien

Actuellement en concert au Planet Hollywood de Las Vegas où elle tient résidence depuis plusieurs années maintenant, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Britney Spears. Folle amoureuse de son beau Sam Asghari, qu'elle a rencontré sur le tournage du clip Slumber Party, la popstar de 35 ans a retrouvé le sourire et une ligne d'enfer.

En témoignent ses récentes photos de vacances à Hawaï, l'interprète de Baby One More Time a récupéré ses abdos d'antan. Brit Brit affiche une silhouette au top et une forme athlétique... tout en souplesse ! Sur sa page Instagram elle a récemment publié une photo d'elle en train de faire le grand écart facial. Un petit exploit qui a bluffé ses nombreux abonnés ! Rappelons que la chanteuse compte pas moins de 16 millions de followers sur sa seule page Instagram.