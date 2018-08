Bruce Toussaint, animateur charismatique : "J'assume l'image de rondeur !"

Bruce Toussaint est un véritable touche-à-tout. Depuis plusieurs années, il bascule de chaîne en chaîne et de radio en radio. Un parcours atypique qui fait de lui un animateur vedette. Révélé sur les antennes de Canal+ dans les années 1990 en débutant en tant que journaliste sportif, il s'impose ensuite à la tête de l'émission culte Nulle part ailleurs pendant les week-ends lors de la dernière saison en 2001. Fort de ces premières expériences télé, Bruce Toussaint devient alors un présentateur phare de la chaîne câblée jusqu'à ce qu'il décide de passer à la radio en 2011.

De là, s'en suivent de nombreux changements. Europe 1, I-Télé, France 2, France 5 et enfin France Info, le journaliste de 44 ans sera passé partout. Ce lundi 27 août 2018, Bruce Toussaint fait sa rentrée et c'est pour un nouveau média qu'il a décidé de s'investir. Il s'agit de BFM TV, pour y présenter l'émission Grand Angle du lundi au jeudi entre 22h et minuit.

A cette occasion, nos confrères de Télé Star se sont entretenus avec lui pour savoir quel était son secret pour changer autant de maisons sans jamais se faire épingler, ni par le public, ni par les directeurs de programmes. D'après le principal intéressé, "la touche Toussaint" ferait le travail : "J'assume l'image de rondeur ! C'est mon physique, c'est sympa", déclare-t-il dans les colonnes de l'hebdomadaire. Mais attention à ne pas prendre son allure sympathique pour de la faiblesse. Bruce Toussaint tient à le faire savoir, il ne faut pas le chercher : "Ça ne veut pas dire mou. Je peux aussi sortir les griffes."

