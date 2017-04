Caitlyn Jenner a subi une opération de changement de sexe : "Je me sens libérée"

Deux ans après avoir révélé au monde entier sa nouvelle identité, Caitlyn Jenner (née Bruce) a officiellement changé de sexe lors d'une opération de réassignation sexuelle.

Comme le révèle le site Radar Online, la star de 67 ans a fait cette révélation dans les pages de son mémoire à paraître le 25 avril prochain, The Secrets of My Life. L'ex-athlète spécialiste du décathlon y explique que l'opération chirurgicale "finale" a eu lieu au mois de janvier dernier et qu'elle s'est bien déroulée. "Je me sens non seulement très bien mais aussi libérée. Je vous le dis car je crois en la franchise. Pour que vous cessiez de me scruter. Vous vouliez le savoir, maintenant vous le savez. C'est pour cette raison que c'est la première, et la dernière fois, que j'en parle", peut-on lire dans un premier extrait.

Ce n'est qu'un pénis

Dans cet ouvrage, la star de télé-réalité a également confié les raisons pour lesquelles elle a finalement décidé d'avoir recours à cette opération très importante. "Pourquoi l'envisager ? Parce que ce n'est qu'un pénis. Il n'a pas de don particulier ou d'utilité pour moi, autre que de faire pipi dans les bois. Je veux simplement avoir tous les bons attributs. (...) Je vais vivre de façon authentique pour la première fois de ma vie. Je vais retrouver l'enthousiasme de la vie que je n'ai plus eu depuis les Jeux olympique d'il y a trente-neuf ans, presque deux tiers de ma vie", a-t-elle écrit.

Dans son mémoire, Caitlyn Jenner a également évoqué avec beaucoup d'amertume son mariage avec la momager du clan Kardashian, Kris Jenner, avec laquelle elle n'a visiblement pas fini de régler ses comptes. Le couple s'était marié en 1991 et avait annoncé son divorce en octobre 2013. De cette union sont nées Kendall (21 ans) et Kylie (19 ans). Caitlyn Jenner a également quatre autres enfants nés de deux précédents mariages : Burt (né en 1978) et Cassandra (née en 1980), dont la mère est l'architecte Chrystie Scott, ainsi que Brandon (né en 1981) et Brody (né en 1983), de son union avec Linda Thompson.