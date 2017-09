Caitlyn Jenner bannie du clan Kardashian, son appel désespéré à Kim

Caitlyn Jenner lance un nouvel appel chagriné aux Kardashian. Quelques mois après s'être brouillée avec son ex-épouse Kris Jenner et les filles de cette dernière, notamment Kim (36 ans) et Khloé (33 ans), à la suite de la parution de son autobiographie The Secrets of My Life (elles lui avaient reproché son manque de tact et n'ont pas apprécié certaines révélations qu'elles ont jugé mensongères), l'icône trans de 67 ans s'est exprimée mardi 5 septembre dans l'émission Good Morning Britain pour évoquer ses relations tendues avec son ancienne belle-famille.

Des mois après le clash, Kris Jenner et Kim Kardashian refusent donc toujours d'adresser la parole à celle qui reste le "papa" des filles benjamines du clan, Kendall (21 ans) et Kylie Jenner (20 ans). "J'ai voulu être gentille, amicale, ouverte, mais je voulais aussi raconter mon histoire et ma version des faits. Depuis la parution du livre, je n'ai plus jamais reparlé à Kris. Kim, je ne lui ai plus parlé depuis six, neuf mois, quelque chose comme ça", a-t-elle déclaré.

Comme Kris, Kim est très entêtée

Invitée à parler davantage de la maman de North (4 ans) et Saint (20 mois), Caitlyn Jenner s'est émue de ne plus la voir au quotidien, assurant que leur dispute avait provoqué une "grande perte". "J'aime Kim. C'est une personne formidable. J'ai beaucoup de respect pour elle en tant que mère, en tant que femme d'affaires. Comme Kris, elle est très entêtée. Mais ça va, c'est quelque chose que j'aime chez elle", a-t-elle poursuivi.

Si la présence de l'épouse de Kanye West lui manque tant, c'est parce qu'elle était autrefois son premier soutien. "C'est malheureux, car Kim était la première personne vers qui je me suis tournée pour me parler de mon problème [lorsque les rumeurs d'une transition sont sorties dans la presse, alors qu'elle était encore Bruce, NDLR]. Pendant deux ans, les tabloïds me détruisaient et inventaient toutes sortes de choses. Kim est venue vers moi et m'a demandé : 'Mais qu'est-ce qui se passe ?'. J'étais encore avec Kris à cette époque. Je lui ai répondu : 'Tu veux savoir ? Je viens chez toi et on en discutera'. Elle l'avait très bien pris. C'est une grande perte de ne plus l'avoir dans ma vie. C'est triste. J'aime tous mes enfants. Je les ai élevés. J'ai passé vingt ans, presque vingt-cinq ans de ma vie avec ces enfants", a-t-elle conclu.

Ne jamais dire jamais à une éventuelle réconciliation...