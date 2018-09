Camélia Jordana, chic et séduisante pour une soirée avec Maître Gims

Qui dit rentrée dit aussi grandes soirées ! Jeudi 6 septembre 2018, la maison Diesel organisait un événement pour le lancement de son nouveau parfum Only The Brave Street. Célébrée au Palais de Tokyo, à Paris, la fête a attiré plusieurs personnalités, dont la jolie Camélia Jordana.

Chic et séduisante dans un body noir décolleté, la comédienne et chanteuse de 25 ans (que l'on retrouvera au cinéma le 31 octobre prochain au côté de Jean-Pierre Darroussin dans Chacun pour tous) a pris la pose avec style devant les photographes. Sur place, elle a notamment retrouvé un certain Maître Gims, venu assurer le show en offrant un mini-concert devant un public en feu avant de démarrer prochainement (le 17 novembre à Epernay) son Fuego Tour. Les Twins, jeunes chorégraphes branchés et adeptes de hip-hop, étaient à ses côtés pour faire l'animation sur scène.

L'ex-nageur Camille Lacourt, la pétillante Stéfi Celma (bientôt de retour à la télévision dans la saison 3 de Dix pour cent), Kiddy Smile, Bastien Grimal, Willy Cartier, Amir El Kacem, Tewfik Jallab, Jessy Errero, Francisco Lachowski et son épouse Jessiann Gravel Beland avaient également répondu à l'invitation.