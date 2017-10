Camille Cerf, Lâam... : Silvia Notargiacomo dévoile la liste des recalés de DALS 8

Lundi 14 octobre 2017, Cyril Hanouna recevait Silvia Notargiacomo sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Après avoir de nouveau évoqué son éviction de la 8e édition de Danse avec les stars (TF1), la compagne de l'ancien candidat de Top chef (M6) Denny Imbroisi a révélé les prénoms des personnalités recalées de cette saison.

Ainsi a-t-on appris que Christian des 12 Coups de midi n'avait pas été retenu. Tout comme l'ancienne Miss France Camille Cerf ."Je trouve ça très dommage qu'elle ne soit pas retenue pour cette émission", a admis Silvia Notargiacomo. Le chroniqueur Maxime Guény a ensuite confié que Marco du Bachelor, Moundir et les chanteuses Sabrina, Lâam et Lio (celle-ci l'avait déjà dit à la radio et avait aussi donné le nom de Sabrina) avaient connu le même sort.

"Ce n'est pas qu'une question de danse. J'ai fait passer des castings quelques saisons et c'est aussi comment ils se présentent, comment ils sont, s'ils ont quelque chose à vendre", a admis Silvia Notargiacomo après qu'on lui a demandé sur quoi la production se basait pour intégrer une personnalité à l'aventure. Les futurs postulants sont prévenus !