Silvia Notargiacomo (ex-DALS) flingue les nouveaux danseurs : "Quelle erreur !"

Silvia Notargiacomo, qui n'a pas apprécié la manière dont elle a été écartée de Danse avec les stars (TF1) malgré son implication dans l'élaboration du casting, a décidé de donner son avis sur les nouvelles recrues du programme côté danseurs... et elle n'est vraiment pas tendre !

Pour elle, les beaux Jordan Mouillerac et Anthony Colette ne sont là que pour leur physique. C'est en tout cas ce qu'elle a confié à nos confrères de Télé-Loisirs.fr. "Jordan, c'est une très belle figure, on voit une belle plastique mais il n'a pas de qualités en tant que danseur. Il est juste champion de salsa, c'est une seule danse. Nous, on demande à être performant sur dix danses", a-t-elle lâché sans prendre de gants avant de donner son avis sur le nouveau chouchou des téléspectateurs : "L'autre petit danseur, il a une belle gueule, il me fait penser à Jon Snow dans Game of Thrones. Il joue beaucoup sur son charme, sur ses yeux ravageurs, on en a déjà vu de ça... Qualitativement, c'est zéro !"

Pour finir, Silvia Notargiacomo n'a pas non plus trouvé de gentilles choses à dire sur la très jolie Hajiba Fahmy dont le niveau en danse ne serait définitivement pas à la hauteur du programme. "On peut être danseuse de Beyoncé mais on n'est pas du tout danseuse de cha cha, de samba ou de foxtrot pour autant. Quelle erreur TF1 a fait de mettre une danseuse de clips sur une émission où l'on demande de danser à deux ! D'avoir quand même un certain professionnalisme... Apparemment, elle aurait pris trois mois de cours avec un danseur professionnel pour apprendre quelques pas de base, faut arrêter !", a-t-elle lancé.

Le ton est donné...