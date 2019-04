Camille Gottlieb 14 kilos en moins : la raison de sa grande perte de poids

D'ordinaire active sur les réseaux sociaux, Camille Gottlieb semble avoir pris ses distances avec son smartphone ces dernières semaines. Actuellement en vacances sur l'île Maurice, la fille de la princesse Stéphanie a accepté de répondre aux interrogations de ses abonnés sur Instagram, ce 13 avril 2019, entre deux séances de pose. L'occasion pour elle d'expliquer son absence, mais également sa nouvelle silhouette affinée...

A la question de savoir si elle fait du sport et suit un régime alimentaire, la jeune femme de 20 ans a répondu : "J'ai perdu 14 kilos à cause d'un souci de santé, mais en règle générale je ne fais pas spécialement de sport, je mange normalement et pas beaucoup ! Mais quand je rentre de vacances, je vais commencer le sport et manger très équilibré afin d'être au top du top pour cet été !!" Nul doute qu'elle ne se privera pas de multiplier de nouveaux portraits sensuels en maillot de bain, comme elle le fait régulièrement.