Camille Lacourt amoureux de la belle Alice, irrésistible topless

En février 2019, Camille Lacourt révélait ne plus être célibataire face à la caméra de Sept à huit (TF1), à l'occasion de la sortie de son autobiographie Cinquante nuances de bleu (Michel Lafon). L'ancien champion de natation de 34 ans n'avait à l'époque pas souhaité en dire plus. "Mon coeur n'est pas à prendre mais j'ai envie de rester discret", avait déclaré le quintuple champion du monde et d'Europe, après avoir avoué qu'il avait été en couple avec Hajiba Fahmy, sa partenaire dans Danse avec les stars.

Deux mois plus tard, à l'occasion de son anniversaire, Camille Lacourt avait toutefois mis fin au suspense en se dévoilant pour la toute première fois avec l'heureuse élue lors d'une balade romantique sur la Seine, à Paris. La compagne de l'ex-sportif est une très jolie brune nommée Alice Detollenaere, mannequin spécialisé dans la lingerie qui a été élue Miss Bourgogne en 2010 et a participé à l'élection de Miss France 2011 remportée par Laury Thilleman. Depuis, le couple s'était à nouveau fait discret, jusqu'au début de ce mois de juillet.

Le 5 juillet dernier, Camille Lacourt a fait savoir qu'il se trouvait à l'Île Maurice, posant torse nu et faisant la promotion d'une montre et de la magnifique île située dans l'ouest de l'océan Indien. Mais rien ne laissait supposer que sa compagne était également du voyage.