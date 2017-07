Camille Lacourt, ému et "ravi", conclut sa carrière de nageur en apothéose

Camille Lacourt quitte les bassins en beauté. Dimanche 30 juillet, le nageur de 31 ans a conclu sa carrière en décrochant un nouveau titre mondial en or, celui de champion du monde du 50 m dos lors d'une compétition organisée à Budapest, ville où il s'était révélé en 2010.

Double tenant du titre sur cette distance, il apporte ainsi le premier titre à la natation française en bassin en Hongrie. Au terme d'une course maîtrisée (24.35), Camille Lacourt a devancé le Japonais Junya Koga (24.51) et l'Américain Matt Grevers (24.56), tandis que Jérémy Stravius, l'autre Tricolore en lice, a terminé au pied du podium (24.61).

J'en ai ras le cul d'être dans l'eau

En réalisant ce nouvel exploit, le sportif français devient ainsi le premier nageur vainqueur de trois médailles d'or sur 50 m dos aux Championnats du monde. Une belle performance après avoir passé toute une saison en préretraite. Au total, le papa de la petite Jazz (bientôt 5 ans, née de son mariage avec son ex Valérie Bègue) a raflé huit titres au cours de sa carrière, cinq or, deux argent et un bronze.

"Je suis vraiment content de la façon dont ça se finit. Je suis ravi de finir ma carrière sur la plus haute marche du podium mondial. C'était l'objectif, je suis ravi de pouvoir vivre ça. C'est une compétition réussie (...). Il n'y avait pas de nostalgie. J'ai profité, j'ai adoré rentrer dans ce bassin, l'ambiance est bouillante. C'est une pure journée. J'ai envie d'en profiter, je n'ai pas vraiment de mots à dire, c'est beaucoup d'émotion, beaucoup de plaisir", a déclaré le dossiste du CN Marseille en salle de presse selon des propos recueillis par l'AFP.

Fier de partir tout en haut de l'affiche, Camille Lacourt a concédé que "l'adrénaline" de la compétition allait lui manquer. "Par contre, une chose ne va vraiment pas me manquer, c'est l'entraînement. J'en ai ras le cul d'être dans l'eau, je suis content que ça se finisse", a-t-il ajouté selon l'Equipe.

Sur les réseaux sociaux, celui qui est aujourd'hui à la tête d'un tout nouveau resto-bar à cocktails situé à Saint-Germain-des-Prés a célébré son ultime victoire avec ses proches, dont son coach au CNM, Julien Jacquier.