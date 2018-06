Camille Lou sans maquillage : Son chéri Gabriele capture "un instant volé"

On le sait tous, Camille Lou est une très jolie jeune femme.

Mardi 12 juin 2018, la comédienne et chanteuse de 26 ans aperçue dans Danse avec les stars 7 (TF1) l'a encore prouvé en publiant sur Instagram une photo d'elle au réveil, sans une once de maquillage, les cheveux lâchés. Bien entendu, c'est son petit ami Gabriele Beddoni qui a immortalisé ce joli moment que Camille a par la suite décidé de partager avec ses nombreux admirateurs. "Instant volé. No make up. Nature peinture", a-t-elle commenté avec une pointe d'humour en légende du cliché sans artifice.

Bien entendu, quelques-uns de ses centaines de milliers d'abonnés n'ont pas trop tardé à se manifester face à la beauté de la publication ! "Comme tu es belle sans maquillage", "Très belle au naturel, j'adore", "Magnifique portrait", "Ça change rien chez toi le maquillage, je t'adore !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Côté actualité, Camille Lou vient de cartonner sur France 2 avec la série policière Maman a tort réalisée par François Velle. Elle sera prochainement à l'affiche, sur grand écran, du film Zone franche de Mohamed Hamidi dans lequel elle donne la réplique à Gilles Lellouche, Malik Bentalha ou encore Sabrina Ouazani.