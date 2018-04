Cancer de Johnny Hallyday : Ce témoignage qui avait redonné espoir à Laeticia

De retour dans les bacs avec Personne d'autre, son 28e album solo paru le 6 avril 2018, Françoise Hardy s'est entretenue avec le magazine Télé Star pour évoquer son grand come-back musical, elle qui avait pourtant juré qu'elle ne rechanterait plus.

Après avoir eu de graves problèmes de santé pendant de longues années, elle qui souffrait d'un cancer du système lymphatique depuis plus de treize ans, la chanteuse de 74 ans avait finalement appris en 2016 qu'elle était en rémission. Survivante de la maladie, elle avait d'ailleurs glissé quelques mots encourageants à Johnny Hallyday, six mois avant que le Taulier perde son combat contre le cancer.

C'était en juin 2017 à l'AccorHotels Arena, lorsque le regretté rockeur se produisait avec ses amis de toujours Jacques Dutronc et Eddy Mitchell pour la tournée des Vieilles Canailles. "J'ai pu l'embrasser dans sa loge, à Bercy, en juin dernier. Je ne savais pas quoi lui dire car Jacques me tenait au courant de puis le début de l'extrême gravité de son état. Spontanément, j'ai pensé à lui raconter que, deux ans plus tôt, mes médecins n'avaient plus aucun espoir pour moi et que si j'étais encore là, miraculeusement, c'était grâce aux prières et aux chimios", a-t-elle expliqué.

Selon Françoise Hardy, le témoignage de sa propre expérience "avait redonné espoir à Laeticia", veuve du chanteur aujourd'hui décriée dans l'affaire qui l'oppose à ses beaux-enfants David Hallyday et Laura Smet concernant la succession de Johnny. "Et j'espère que ça lui en a redonné un petit peu à lui, sur le moment. Ce qui m'attriste le plus, c'est le calvaire qu'il a vécu avant que cette horrible maladie n'ait raison de lui", a tristement conclu la mère de Thomas Dutronc.

