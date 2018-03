Candice (Koh-Lanta All Stars) : Pourquoi elle a voté contre Julie

Vendredi 16 mars 2017, Candice a fait son retour dans Koh-Lanta All Stars (TF1), prête à tout pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Hors de question pour la complice de Jérémy de connaître le même sort que lors de sa précédente aventure dans Koh-Lanta, l'île au trésor.

"J'avais envie de retourner à l'aventure et finir ce que je n'avais pas terminé : aller au poteaux et gagner Koh-Lanta. Le fait de m'arrêter à l'orientation, ça a été... pas un échec, parce que je suis vraiment contente de mon aventure, mais ça m'a donné encore plus envie d'aller plus loin", a confié la belle blonde à Purepeople. Espérons qu'elle était plus en forme que jamais car cette saison, le niveau était encore plus élevé. Pour preuve, tous les aventuriers ont dû se frotter à une épreuve d'immunité dès leur arrivée aux Fidji.

Malheureusement pour les jaunes, équipe dont Candice faisait partie, les rouges ont été meilleurs. Ils ont donc été contraints d'éliminer l'un de leurs coéquipiers. Et c'est Julie qui a été désignée à l'unanimité. "Il a fallu faire un choix et il s'est porté vers Julie. Elle est très forte mentalement mais physiquement, je savais qu'elle était peut-être un peu moins forte que certains. Je ne connaissais pas les autres, donc je ne pouvais pas juger", a-t-elle justifié son vote.

Ce qu'elle ignorait, c'est que Julie n'avait pas quitté la compétition. Elle avait en effet rejoint l'île de l'exil. Le principe ? Chaque candidat sortant du Conseil devait affronter un ancien candidat, précédemment éliminé, lors d'un duel. Le gagnant restait sur l'île et l'autre devait définitivement quitter l'aventure. Le dernier candidat restant sur l'île moment de la réunification était réintégré dans le jeu. Rien n'était donc perdu pour l'aventurière.

