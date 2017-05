Cannes 2017 : Will Smith et Jessica Chastain, ce film qu'ils ont détesté...

Aux membres du jury du Festival de Cannes, le premier ordre est de ne rien dire quant à leur activité de juré, les films qu'ils voient et bien évidemment leurs avis sur ces oeuvres. Une manière d'afficher une forme de neutralité totale, et de ne pas laisser entrevoir à la presse si tel ou tel film a été adoré par un ou plusieurs membres du jury. Ou bien détesté.

Mais apparemment, c'est une consigne qui est passée un peu au-dessus de la tête de Jessica Chastain et Will Smith, les deux stars américaines du jury de Pedro Almodovar. Depuis le 25 mai circule une vidéo sur laquelle les deux comédiens, s'apprêtant à rejoindre le gala de l'amfAR, discutent visiblement d'un film de la sélection qu'ils viennent de voir. Sauf qu'ils ne se soucient pas des gens les entourant. Voilà ce qu'on peut entendre sur la vidéo... "J'essaye de ne pas être aussi flagrante, mais c'était assez évident lorsque j'ai quitté la projection", dit la comédienne habillée d'une robe noire Prada. Ce à quoi Will Smith répond de manière enjouée : "Ouais, je sais. C'était vraiment, vraiment mauvais."

Du coup, une seule question nous vient en tête : de quel film parlaient nos deux jurés ? Si on se fie aux longs métrages projetés en Compétition avant que leur participation à l'amfAR, il se pourrait que ce soit le biopic Rodin, de Jacques Doillon. Porté par Vincent Lindon, ce film a reçu la pire moyenne selon les critiques sélectionnés par l'influent Screen Daily, après être entré en compétition le 24 mai. Les Proies, de Sofia Coppola, était également projeté ce jour-là, et il n'a guère fait l'unanimité. À moins que ce ne soit Mise à mort du cerf sacré, de Yorgos Lanthimos. Mais son entrée en compétition le 22 mai semble assez lointaine par rapport au gala de l'amfAR, car on imagine qu'entre-temps, les deux acteurs auraient pu en parler ensemble de manière... plus privée.