Capucine Anav de retour à la télé : Son nouveau projet dévoilé

Capucine Anav s'est faite un peu discrète à la télévision depuis son départ de Touche pas à mon poste en juin 2017. Si elle en a profité pour jouer dans la pièce de théâtre La Fève du samedi soir d'Éric Delcourt et pour sortir son premier livre Authentique, la jeune femme de 27 ans fait désormais son retour dans une nouvelle émission.

C'est dans Beauty Match : Le choc des influenceuses sur TFX qu'on retrouvera Capucine Anav plus en forme que jamais. Le principe ? Trois influenceuses s'affronteront dans une compétition 100% mode. Chacune devra proposer une tenue à une candidate qui veut changer d'apparence. Cette dernière aura pour mission de choisir son look préféré en attribuant des like. À l'issue de l'émission, la reine du style qui récoltera le plus de j'aime sera élue meilleure influenceuse de la semaine et empochera 1000 euros.

Dès le 20 août prochain à 17h10, Capucine Anav jouera les relookeuses devant Lufy (une star des réseaux sociaux suivie par plus de 3 millions d'abonnés) qui n'hésitera pas à donner son avis d'experte. Elle aura comme adversaires Adrianne trends et Tess make up. On lui souhaite bonne chance !