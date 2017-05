Capucine Anav dévoile malgré elle un cache-tétons face à Lucie Lucas

Samedi 20 mai 2017, de nombreuses personnalités du petit écran s'étaient rassemblées sur la plage du Majestic à Cannes, en marge du 70e Festival du film de la ville, afin de prendre part à l'incontournable soirée Orange Cinéma. Au cours de cet événement festif, la joviale Capucine Anav a fait forte impression... notamment à cause d'une petite défaillance vestimentaire !

Venue assister au show du groupe électro Justice avec quelques amis, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste et de Il en pense quoi Camille ? sur C8 avait tout misé sur un petit shorty doré associé à ce que l'on pourrait appeler un peignoir sophistiqué très ouvert sur son décolleté. Malheureusement pour la pétillante ex-Secrétiste de 26 ans, sa tenue très légère a de temps à autres laissé entrevoir ses cache-tétons ! Cela fait partie des risques du métier...

Sur place, "Capu" a pu croiser la route de la comédienne Lucie Lucas (31 ans) qui n'a d'ailleurs pas rencontré de problème de cet ordre grâce à une robe dorée bien plus classique... et donc plus sage. Après avoir assisté à la projection du film 120 battements par minute de Robin Campillo le même jour, la star de la série Clem (TF1) a enchanté les photographes avec son plus beau sourire.

Au photocall se bousculaient de nombreuses autres stars du petit écran. Parmi elles, le journaliste Hugo Clément, le chroniqueur Panayotis Pascot et Éric Metzger de Quotidien sur TMC, les animateurs Christophe Beaugrand et Bernard Montiel mais aussi Emmanuelle Gaume et son compagnon Xavier Couture.