Lucie Lucas : La star de Clem, sirène sensuelle au décolleté généreux à Cannes

C'est en 2015 que Lucie Lucas, la star de la série Clem sur TF1 a fait son premier Festival de Cannes. Sexy, elle avait conquis les festivaliers avec ses looks. Deux ans plus tard, elle fait son retour sur la Croisette. La maman de Lilou et Moïra – nées respectivement en 2010 et 2012 – a brillé devant les objectifs ce 20 mai pour la montée des marches du film 120 battements par minute. Encore une fois, sa beauté irradie le red carpet !

Vêtue d'une robe longue au décolleté généreux et lui donnant des allures de sirène, Lucie Lucas sait comment briller devant les flashes. Alors que les plus grandes vedettes internationales gravissent les marches du palais des festivals, elle est à l'aise comme un poisson dans l'eau, non loin de Kristen Stewart et Kendall Jenner.

Récemment vue lors du Global Gift Gala à Paris, l'heureuse épouse d'Adrien fait aussi sensation en tant qu'égérie de l'artiste joaillier Mauboussin.