Capucine Anav divine en bikini : Elle est déjà prête pour l'été !

Après avoir brillé sur les marches du Festival de Cannes la semaine dernière, Capucine Anav a, de nouveau, attiré l'attention. Ce mardi 22 mai 2018, on la retrouve sur son compte Instagram plus sensuelle que jamais. L'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste a posté une photo où elle profitait du beau temps à la plage lors de ses dernières vacances et celle-ci a fait sensation.

L'été s'annonce chaud pour la jeune femme de 27 ans ! Prenant la pose à genoux dans le sable avec un bras levé, Capucine Anav s'affiche en bikini blanc qu'elle accessoirise d'un chapeau de paille. Elle profite également de l'occasion pour dévoiler sa silhouette de rêve dans un modèle de la marque Amenapih by Hipanema. Charmés par cette nouvelle image, ses abonnés n'ont pas manqué de lui adresser d'adorables messages. "Tu es magnifique.", écrivait une internaute.