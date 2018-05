Caroline Receveur, enceinte et naturelle devant Capucine Anav célibataire

Ambassadrice L'Oréal, Caroline Receveur a fait le déplacement au Festival de Cannes 2018, et ce en dépit de sa grossesse bien avancée. L'influence et businesswoman était sur les marches lors la montée pour le film Les filles du soleil. Une montée placée sous le signe du girl power, à l'instar de ces 82 femmes de cinéma qui ont défilé sur le red carpet au côté de la présidente du jury Cate Blanchett.

Et c'est en étant très naturelle que Caroline Receveur a foulé le tapis rouge. Ravissante dans une tenue qui ne cachait aucunement son très beau (et imposant) baby-bump, la jolie ambassadrice de beauté était en solo sans son chéri Hugo. La belle faisait partie des nombreuses égéries L'Oréal présentes en ce samedi 12 mai, avec notamment le récital glamour de la toujours impeccable Aishwarya Rai et la première très chic d'Amber Heard.

Non loin de Caroline Receveur, il y avait également Capucine Anav. Elle aussi ex-candidate d'émission de télé-réalité, la chroniqueuse et animatrice télé arborait une robe rouge soyeuse. Comme lors de son apparition à la soirée du film Les Joueurs sur la plage Magnum, Capucine est apparue radieuse, loin des dires sur sa rupture avec Alain-Fabien Delon...