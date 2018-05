Cannes 2018: Aishwarya Rai, reine du glamour face à Amber Heard

Chaque année, c'est le même spectacle magnifique, et chaque année, on ne s'en lasse pas. Grande habituée des marches du Festival de Cannes, la divine Aishwarya Rai a rayonné pour sa première apparition sur le tapis rouge en cette 71e édition.

Et c'est dans une robe inspirée par un papillon que la divine Indienne, Miss Monde 1994, a assuré le spectacle. La tenue, signée Michael Cinco, ne pouvait guère passer inaperçue sur le red carpet de ce samedi 12 mai, largement consacrée aux femmes dans le cinéma. Face à Kendall Jenner qui récidivait avec une délicate robe transparente, ou face aux Marion Cotillard, Cate Blanchett et Salma Hayek qui donnaient le LA aux 82 femmes réunies sur le tapis rouge pour écrire l'histoire en écho au mouvement Time's Up.

Égérie L'Oréal depuis des années, Aishwarya Rai n'était pas la seule représente de la maison de beauté. Elle a notamment pu admirer et soutenir une nouvelle venue dans l'équipe, la divine Amber Heard. Très sage côté look, l'ex de Johnny Depp a opté pour une tenue brodée Giambattista Valli des plus élégantes.

Sur son chemin, la belle Texane de 28 ans a notamment croisé la poupée Elsa Hosk, virevoltante dans une robe rose or, Hailey Baldwin, Praya Lundberg, Joan Smalls, Xenia Van Der Woodsen, Araya Hargate et la toujours très chic Helen Mirren. Victoria Bonya, Jasmine Tookes, Raica Oliveira, Christina Pitanguy, Kimberley Garner ou encore Sara Sampaio étaient également présentes sur cette grosse montée.