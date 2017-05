Capucine Anav émue : Son ex-petit ami décédé lui passe un tendre message

Plusieurs personnalités ont déjà accepté l'interview médium de nos confrères de Télé Star. Ainsi, Laurence Boccolini a pu entrer en contact avec son papa décédé, Enora Malagré a été bouleversée par un message de sa grand-mère, Caroline Receveur a fondu en larmes en évoquant la disparition de son père et, plus récemment, Ayem Nour est apparue très émue par une déclaration de son papi.

Aujourd'hui, c'est au tour de Capucine Anav de se prêter à l'exercice. L'ex-candidate de Secret Story devenue chroniqueuse dans Touche pas à mon poste a alors accepté de rencontrer Bruno afin de peut-être "changer d'avis sur les voyants".

Au cours de l'entretien, le médium a indiqué que le grand-père de Capucine Anav, qu'elle n'a jamais connu, planait au-dessus d'elle. Puis, Bruno a évoqué un jeune homme dont le prénom commence par la lettre F. Et il n'en fallait pas plus pour bouleverser la jeune femme. Et pour cause, le jeune homme en question est en réalité l'ex-chéri décédé de Capucine Anav.

"Il vous aime, il est bien dans son élément, il vous invite à ce que vous donniez du sens à son départ, et ça c'est le plus important", a poursuivi Bruno.

La chroniqueuse de TPMP et Il en pense quoi Camille ? sur C8 a semblé très touchée. "Je suis contente mais triste. C'est deux sentiments opposés mais c'est ce que je ressens. Le message qu'il m'a fait passer, c'est hyper touchant et ça m'a fait hyper plaisir", a-t-elle déclaré.