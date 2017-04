Caroline Receveur en larmes en évoquant la mort de son papa : "Il s'est battu"

Grand moment d'émotion pour Caroline Receveur.

Après Laurence Boccolini, Stéphane Bern, Énora Malagré et Fabienne Carat, c'était au tour de la blogueuse mode de se prêter à l'interview médium de Télé Star. Elle a ainsi pu prendre des nouvelles de son papa, décédé en mai 2016 des suites d'une longue maladie.

Le médium Bruno lui a en effet révélé qu'il était toujours à ses côtés et qu'il était fier de son parcours : "Je vais essayer de le calmer un peu mais il y va à fond, là. Il a envie de vous parler, c'est incroyable. Il vous trouve très belle et il dit : 'Regarde comment elle est belle et surtout, elle a construit des choses dans sa vie.' J'ai l'impression que vous avez hérité de choses de lui, c'est très important, ça." Des déclarations qui n'ont pas tardé à faire fondre en larmes Caroline Receveur. Et ce n'était que le début !

Après l'évocation de sa grand-mère maternelle, la candidate de Danse avec les stars 7 (TF1) a confié très émue : "Island est un chien que j'ai depuis trois ans et qui était important pour moi. Mon papa était malade et je manquais d'une figure paternelle. Je sais que ce n'est pas dans un chien qu'on retrouve ça mais j'avais besoin d'un compagnon protecteur. Je l'ai retrouvé en lui (...). C'est marrant que vous me disiez que mon papa est à travers ce chien parce que c'est ce que je ressens. Mais ce ne sont pas des choses que l'on dit à son entourage parce que ça peut paraître un peu bête. C'est dans son regard... C'est très bizarre."

L'ancienne petite amie de Valentin Lucas a ensuite expliqué qu'elle était au Festival de Cannes quand elle a appris que son papa avait fait un accident vasculaire cérébral. Elle a aussi indiqué qu'avant sa mort, elle l'a remercié pour tout ce qu'il lui avait apporté. "Je tiens de mon père. Il fonçait toujours (...). Il s'est battu jusqu'à la fin", a-t-elle conclu.