Capucine Anav et Alain-Fabien Delon, très amoureux et lookés à Roland-Garros

Souriants et très proches, Alain-Fabien Delon (25 ans) et Capucine Anav (28 ans) se sont bien volontiers prêtés aux traditionnelles photos de Roland-Garros, passant - à nouveau - par le fameux Village du tournoi parisien et son photocall jeudi 30 mai 2019.

Auparavant très discrets sur leur vie privée, les amoureux n'hésitent plus à s'afficher ensemble. Ils s'étaient livrés pour la première fois dans le magazine Gala au mois de février 2019. Alain-Fabien Delon confiait : "Avec Capucine, on a créé comme une sorte de famille. Une stabilité. Elle m'aide à prendre du recul. Elle m'apaise, et au-delà de l'amour que l'on se porte, c'est la seule personne avec laquelle j'arrive à être zen, moi-même. Avec qui je suis bien, même sans rien faire." De son côté, Capucine expliquait avoir enfin trouvé l'homme parfait : "Il est gentleman, romantique et surtout, très attentionné. Si j'ai un coup de blues, je n'ai pas besoin de le lui dire, il le sent."

Pour cette cinquième journée du tournoi, Capucine Anav a choisi de porter une jupe fendue motif léopard qui n'est pas passée inaperçue. Pour être raccord avec le court de tennis, elle a opté pour un sac à main Hermès orange vif. Alain-Fabien Delon a préféré un style plus casual avec un simple jean et un polo aux couleurs de la France signé Lacoste, équipementier partenaire de Roland-Garros.

Ce couple passionnel a déjà vécu quelques séparations pour finalement se retrouver. Alain-Fabien Delon s'était même tatoué le surnom de Capucine Anav sur l'avant-bras en 2017. Interrogée par TPMP People à propos de leur relation, Magali Berdah (la cousine de Capucine Anav) avait expliqué à propos d'Alain-Fabien Delon : "Il a un grand pilier aujourd'hui qui est Capucine. (...) Elle le gère totalement. Il est à fleur de peau mais il a un vrai talent."