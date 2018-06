Magali Berdah et Capucine Anav cousines : Pourquoi elles ont gardé le secret

À l'occasion de la sortie récente de son livre autobiographique baptisé Ma vie en réalité, Magali Berdah, patronne de l'agence Shauna Events, a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com. L'agent des stars de télé-réalité a ainsi évoqué son kidnapping, son cambriolage... et son lien familial secret avec Capucine Anav !

Les deux jeunes femmes sont en effet cousines. Un lien de parenté sur lequel elles ne se sont pas étalées dans un premier temps. Interrogée, Magali Berdah explique pourquoi elle n'a pas d'emblée évoqué le sujet. "Moi quand je suis arrivée dans ce milieu-là, je ne la voyais pas beaucoup...", explique-t-elle.

Cette maman de trois enfants vivait dans le Sud de la France tandis que Capucine Anav était à Paris. "Elle avait une vie très mouvementée et moi aussi, donc on n'était pas spécialement proches", poursuit Magali Berdah. Mais au fil du temps, les deux cousines ont renoué : "On a, entre guillemets, refait connaissance ici à Paris, bien après." Aujourd'hui, l'amie de Jazz et l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) sont "un peu plus proches".

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.