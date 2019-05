Alain-Fabien Delon et Capucine Anav à Roland-Garros, les amoureux complices

Nombre de personnalités se sont donné rendez-vous dans les tribunes de Roland-Garros ce 28 mai 2019. Après les apparitions remarquées de Marine Lorphelin et Brahim Asloum, place ce mardi au couple formé par Alain-Fabien Delon et Capucine Anav. Ils ont ainsi pu assister aux qualifications des Français Elliot Benchetrit et Lucas Pouille.

Après avoir pris la pose séparément devant les photographes, le cadet d'Alain Delon et sa petite amie se sont retrouvés côte à côte dans les gradins. Une pause sportive que le jeune comédien de 25 ans a partagé en Story Instagram. En légende d'un selfie à deux, il a simplement commenté : "Journée ensoleillée à Roland Garros avec mon amour." En couple depuis près de deux ans, l'animatrice télé et le petit frère d'Anthony Delon et Anouchka Delon sont toujours aussi complices. Autre duo star de cette huitième journée de tournois, Lindsey Vonn et son compagnon Pernell Karl Subban n'ont pas hésité à s'embrasser entre deux échanges de balles.