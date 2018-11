Capucine Anav et Alain-Fabien Delon, zombies complices devant Joyce Jonathan

Mercredi 31 octobre 2018, l'événement était à la Mutualité à Paris pour le Fanta Halloween Show. A cette occasion, de nombreuses personnalités des arts et du petit écran avaient fait le déplacement dans le 5e arrondissement de la capitale afin de frissonner et pour profiter d'un spectacle vitaminé offert en marge du lancement de l'édition limitée Pumpkin Ball Bottle de la célèbre boisson gazeuse.

Parmi eux, la sympathique et très jolie Capucine Anav (27 ans), maquillée telle une zombie, est venue au bras de son ami Alain-Fabien Delon, lui aussi maquillé tel un mort-vivant. La comédienne et productrice de la web-série En coloc et le beau mannequin et acteur de 24 ans, fils de l'iconique Alain Delon, n'ont cessé de se montrer complices au long de la soirée et n'ont pas hésité à prendre la pose ensemble, ou avec leur amie Joyce Jonathan (28 ans), pour le plus grand bonheur des photographes présents. La chanteuse de On était effectivement elle aussi de la partie et a affiché son plus beau sourire sur le photocall horrifique de l'événement.

Sur place, notre jeune trio a assisté au show FantaxYou2 puis à un live de Dadju avant de pouvoir se déhancher au son d'un DJ set de Cut Killer, une valeur sûre ! Ils ont également pu croiser la route de l'animateur Christophe Beaugrand, de Laurie Cholewa, des humoristes Jarry et Issa Doumbia (dont a récemment appris le célibat), de Cartman et sa femme Aurélia Crebessègues, d'Ariel Wizman mais aussi des comédiennes Julie Ferrier et Bérengère Krief.

Une soirée mémorable !