Capucine Anav harcelée par un producteur : Ses "armes" pour se venger

Jeudi 8 mars 2018 sera un grand jour pour Capucine Anav. C'est à cette date que sortira son livre autobiographie Authentique (aux éditions Hugo Doc) dans lequel elle se livre sans tabou. Elle y évoque notamment sa rencontre avec un producteur un peu trop pressant.

A l'époque, celle qui s'est fait connaître dans Secret Story (saison 6, en 2012) cherchait une personne pour l'aider dans une idée de série qui lui tenait "vraiment à coeur". Très vite, elle rencontre "un homme tout à fait respectable au premier abord" : "On s'entend bien, il est avenant et l'on se met vite d'accord sur un contrat."

Mais Capucine tombe de haut lors de leur deuxième rendez-vous. "Il est toujours aussi sympa quoiqu'un peu trop familier avec moi, ses regards sont très insistants, appuyés, parfois gênants, sa bouche se rapproche un peu trop de mon visage", écrit-elle. Et de préciser qu'il lui a envoyé un SMS par la suite en lui demandant comment elle aurait réagi s'il lui avait sauté dessus.

Bien décidée à ne pas "se laisser salir", l'ancienne chroniqueuse de TPMP (C8) lui répond : "Bah... C'est un peu bizarre... Tu as une femme, non ?" C'est alors que le producteur ne lui a plus donné signe de vie. Le souci, c'est que la belle brune de 26 ans avait signé un contrat stipulant qu'elle lui cédait les droits de son projet : "À en croire le contrat, il en est le propriétaire .(...) Il me tient. Juste parce que je n'ai pas cédé à ses avances. Parce que j'ai été une vraie femme et que je lui ai dit d'aller se faire foutre. Il veut jouer à ça ? Pas de problème, moi aussi je sors mes armes." Ses armes ? Menacer l'homme de tout révéler à son épouse. Elle obtient donc "presque aussitôt gain de cause".

Et elle n'est pas peu fière de ne pas avoir cédé. Lors d'une interview pour la chaîne Youtube Kees, elle avait évoqué avoir reçu des "propositions sexuelles". "Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je suis contente. Je me dis que tout ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est par moi-même", avait-elle ajouté. Elle avait ensuite conseillé les jeunes femmes de ne jamais accepter une promotion canapé.