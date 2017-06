Capucine Anav courtisée : "Je quitte TPMP mais pas forcément C8 !"

On le sait, Capucine Anav a annoncé son départ de Touche pas à mon poste (C8) il y a quelques jours. Dans ce contexte, la jeune femme révélée par Secret Story 6 a accepté de répondre aux questions de nos confrères de L'Express afin de parler de son avenir... que ce soit au théâtre ou à la télévision !

Concernant ses futurs premiers pas au théâtre à la rentrée dans La Fève du samedi soir (Théâtre Apollo à Paris), la starlette de 26 ans a assuré que cela ne remettait pas forcément en cause la suite de sa carrière cathodique. "La télévision n'est pas complètement écartée, me concernant. Cyril Hanouna m'a d'ailleurs proposé un nouveau projet en tant qu'animatrice de ma propre émission. Je quitte donc TPMP, oui, mais pas forcément C8. Pour le moment, c'est un peu secret, donc je ne peux pas vraiment en dire plus", a-t-elle révélé. Et d'indiquer à propos de sa future expérience sur les planches : "C'est un rêve de petite fille qui est en train de se réaliser. (...) Je répète tous les jours. Autant dire que je n'aurai pas de vacances cet été. Mais c'est très excitant."

À propos de son départ de Touche pas à mon poste, Capucine n'a pas caché non plus que l'image qu'elle pouvait renvoyer aux téléspectateurs n'était pas étrangère à sa décision. "J'avais peur que ce côté ingénu, naïf, me colle à la peau. Et que ça finisse par m'atteindre. Je préfère partir sur une note positive plutôt que de faire une overdose et un jour d'en souffrir. Un an, c'est bien, déjà, non ?", a-t-elle expliqué. Et d'avancer un autre argument : "Je commençais à mal vivre le fait d'avoir des paparazzi en bas de chez moi, que ma famille apprenne des choses avant que j'aie pu le leur dire en face. J'avais envie d'une pause médiatique."