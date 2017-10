Capucine Anav insultée au collège : "C'est resté gravé en moi"

Depuis le 28 septembre dernier, Capucine Anav (26 ans) est sur les planches de l'Appollo théâtre pour la pièce La Fève du samedi soir. L'ancienne chroniqueuse de TPMP s'est confiée sur ses débuts de comédienne, mais pas seulement.

"Capu" est également revenue sur son enfance. On a ainsi appris qu'elle était une fille "assez espiègle" et que, chaque dimanche, elle faisait des spectacles à sa famille. Et obligation pour eux de l'applaudir : "J'avais un besoin d'attention." Un besoin qui venait du fait qu'elle était complexée "par [sa] petite taille, [ses] tâches de rousseur sur le nez et les joues" : "À l'école, on m'appelait la naine ou la crêpe ! J'ai tellement entendu ces insultes qui sont restées gravées en moi. Aujourd'hui encore, je continue de camoufler mes tâches avec du maquillage et mets des talons le plus souvent possible."

Capucine Anav espère donc qu'un jour, une personne lui dise que le petit bout de femme qu'elle est a "réussi à faire quelque chose de bien". "Ce n'est pas parce qu'on est petit à l'extérieur qu'on n'est pas grand à l'intérieur. Comme mon papa ou Nicolas Sarkozy, des personnes de petites tailles qui, au final, ont plus de pouvoir que quelqu'un de 1,90 m. Je trouve ça beau car c'est un peu une revanche sur la vie."

Mais l'ancienne candidate de Secret Story n'oublie pas sa vie privée pour autant. Elle rêve d'avoir un jour un "mariage à la Kate Middleton" et des enfants, sinon, elle aurait l'impression "d'avoir raté [sa] vie". "Passé 30 ans, jamais je ne sacrifierai ma vie privée à ma carrière", a conclu Capucine Anav