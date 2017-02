Capucine Anav torride pour Crush Magazine : Elle livre tous ses secrets !

Après l'acteur Rayane Bensetti, c'est au tour de Capucine Anav d'être à l'honneur dans le deuxième hors-série de Crush Magazine, dont Purepeople peut vous livrer quelques détails croustillants.

Dans ce nouveau numéro, d'ores et déjà disponible sur le site de Crush Magazine, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) et d'Il en pense quoi Camille ? se confie sur sa relation avec son patron Cyril Hanouna et le reste de l'équipe, le prime qu'elle animera le 10 mars prochain sur C8 (intitulé Le Prime à Capu et qui reviendra sur les meilleurs malaises à la télévision), son expérience dans la télé-réalité (Secret Story 6 en 2012, Les Anges 5 en 2013), de sa notoriété ou encore de l'association Sourire d'enfant qu'elle défend.

Dans les 40 pages qui lui sont consacrées, ses fans peuvent également découvrir 30 photos exclusives, dont une que nous sommes en mesure de vous dévoiler en exclusivité. Elle y pose avec un top noir à plumes et un pantalon cigarette, lançant son plus beau regard de braise.