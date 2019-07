Carl Philip et Sofia de Suède : Alexander et Gabriel, adorables, célèbrent l'été

En début d'année, le prince Carl Philip avait annoncé sur ce même compte Instagram sa décision de lever le pied sur ses activités dans le milieu des courses automobiles afin de se consacrer à sa famille.

Après un début d'année très discret, la princesse Sofia s'est quant à elle largement mise en évidence dans la vie publique ces dernières semaines. Le 15 mai à Stockholm, quelques jours après avoir remis un prix en faveur des droits de l'enfance, elle se joignait à la reine Silvia de Suède et à la reine Sofia d'Espagne à l'occasion du tout premier sommet mondial destiné à agir contre la démence, Dementia Forum X. On la retrouvait peu après, début juin, à un séminaire sur l'anorexie au collège des infirmières, et à l'inauguration d'une nouvelle clinique le lendemain.

Présente au côté du prince Carl Philip le 6 juin, jour de la fête nationale suédoise, pour ouvrir de bon matin et en robe traditionnelle les portes du palais royal au public, Sofia s'est ensuite signalée dans une tenue très andalouse (robe à fleurs rouge et bandeau assorti dans les cheveux) pour la cérémonie du Polar Music Prize. Le 12 juin, elle était en revanche en tenue de baroudeuse pour accompagner sa belle-soeur la princesse Victoria de Suède en balade dans la province de Dalécarlie, l'une des excursions de l'héritière du trône dans le cadre de son intense programme de promotion des loisirs de plein air et des beautés naturelles de son pays.

L'heure des vacances d'été en famille à la villa Solliden, sur l'île d'Öland, a maintenant sonné !