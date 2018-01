Carla Bruni finalement absente des Enfoirés : La raison dévoilée...

Depuis le 16 janvier 2018, le spectacle Musique ! des Enfoirés se joue au Zénith de Strasbourg afin de récolter un maximum d'argent pour Les Restos du coeur. Si beaucoup d'artistes ont répondu présents cette année encore, Carla Bruni, qui était pourtant annoncée après 11 années d'absence, n'a pas été vue sur scène cette semaine...

Selon nos informations, la chanteuse et ex-mannequin de 50 ans est actuellement malade et littéralement clouée au lit par la grippe. Une véritable malchance pour la compagne de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, puisqu'elle avait participé aux répétitions et fait ses essayages de costumes avant d'être empêchée par la maladie. A l'heure où nous écrivons ces lignes – à quelques heures de l'ultime représentation strasbourgeoise du spectacle, et la dernière à être filmée par les caméras de TF1 –, Carla Bruni, très déçue de cette mésaventure, ne sait pas encore si elle pourra monter sur scène ce 21 janvier 2018.

Depuis mardi dernier, les spectateurs de l'édition 2018 du spectacles des Enfoirés ont pu applaudir Jenifer – qui livre chaque soir sur scène une reprise très émouvante de Je te promets de Johnny Hallyday – Amir, Bénabar, Amel Bent, Patrick Bruel, Patrick Fiori, Liane Foly, Kendji Girac, Christophe Maé, Mimie Mathy, Soprano, Christophe Willem, Michaël Youn et les nouveaux Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Elodie Fontan et Julien Arruti (tous vus dans Alibi.com au cinéma).