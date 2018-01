Les Enfoirés, leur 1re à Strasbourg : Jenifer raconte les larmes de la troupe

Mardi 16 janvier 2018, Les Enfoirés ont donné la première des sept représentations de leur spectacle Musique ! au Zénith de Strasbourg. Un confrère de RTL y a assisté et a recueilli les premières impressions des artistes. Le show, qui sera diffusé prochainement sur TF1, s'annonce spectaculaire... Et particulièrement émouvant.

RTL raconte que le spectacle commence par un clin d'oeil à la regrettée France Gall avant que la troupe, dans une ambiance de cirque, ne débarque sur scène en chantant Je joue de la musique de Calogero. Jenifer, une habituée, adore cette entrée en scène : "Il est complètement fou ce tableau d'ouverture. On est tous déguisés en mode circassiens en rouge et blanc. C'est plein de belles lumières, on découvre tous les Enfoirés avec les danseurs et il se passe plein de choses", a-t-elle déclaré à RTL. La chanteuse met également l'accent sur la grande émotion ressentie par la troupe pendant les répétitions : "Pour les yeux, ça devrait être amusant et émouvant, aussi, parce qu'il y a des images de Johnny [Hallyday] en fond derrière avec Coluche. Nous pendant les répétitions, on a tous pleuré."

Sans vous gâcher les surprises de ce spectacle, RTL raconte que la troupe chantera notamment Je te survivrai, Les Démons de minuit, l'incroyable Memory de Barbra Streisand et le sublime Comme ils disent de Charles Aznavour. Mimie Mathy est toujours maîtresse de cérémonie. Carla Bruni les rejoindra très vite puisqu'elle chantait hier soir à Amsterdam et ce soir à Anvers, mais la troupe d'Alibi.com était là et très heureuse de faire partie de l'aventure. "On avait tous les larmes aux yeux à la fin", raconte l'acteur et réalisateur Philippe Lacheau à RTL. Rappelons que cette année, l'hymne des Enfoirés s'intitule On fait le show et est signé Soprano.