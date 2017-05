Carla Bruni : Les mots tendres de Nicolas Sarkozy, fier de sa musique

Le 18 mai dernier, Carla Bruni dévoilait pour le plus grand bonheur de ses fans le clip de sa reprise de la chanson du groupe Depeche Mode Enjoy the Silence, extraite de son album de reprises French Touch à paraître le 6 octobre prochain. Mélancolique, la vidéo signée Fabienne Berthaud met en scène la chanteuse franco-italienne dans un univers parisien romantique et doux.

Très active sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram où elle est suivie par plus de 107 000 adeptes, la maman de Giulia (5 ans) et d'Aurélien (15 ans) avait préparé la sortie de ce nouveau clip avec enthousiasme au cours des précédentes semaines, divulguant de nombreux aperçus et des photos capturées le jour du tournage. Quelques jours plus tard, c'est au tour de son mari de faire la promotion de cette vidéo inédite qui marque son retour après quatre ans d'absence...

Lundi 29 mai, Nicolas Sarkozy s'est en effet saisi de son propre compte Instagram pour féliciter son épouse. Admiratif et fier du résultat, l'ex-président n'a pas manqué de lui adresser une dédicace, adressant au passage un petit clin d'oeil en citant sur l'une des mythiques chansons de Johnny Hallyday. "Magnifique version d'Enjoy the Silence. Toute la musique que j'aime. Bravo @carlabruniofficial. - NS", a-t-il écrit en légende d'un court extrait du clip.