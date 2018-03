Carla Bruni-Sarkozy : Sa fille Giulia, 6 ans, s'entraîne à marcher en talons !

La planète Mode est toujours obsédée par les enfants de stars ! À l'avenir, ce penchant pourrait profiter à la fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. La Fashion Week à peine terminée, Giulia, peut-être inspirée par les mannequins des défilés, s'entraîne à marcher avec des talons...

Carla Bruni compte près de 300 000 abonnés sur Instagram. Elle y publie quotidiennement ou presque les images de son quotidien, de son actualité et de ses inspirations. Ce mercredi 7 mars, les followers de la chanteuse ont eu la surprise de découvrir une vidéo de sa fille de 6 ans.

Filmée de dos et habillée d'un pyjama lavande, Giulia fait glisser les souliers de sa maman sur du parquet. Carla Bruni interprète le refrain de la chanson "Girls just want to have fun" de Cindy Lauper a capella, un titre repris en légende, sous forme de hashtag.