Carla Bruni-Sarkozy : Sa fille Giulia à la plage, profite de l'été indien

Un lendemain d'anniversaire les pieds dans l'eau et en maillot de bain, que demander de mieux ? Comme des millions d'autres élèves, Giulia Sarkozy est en vacances pour deux semaines et la craquante fille de Carla et Nicolas Sarkozy, qui vient tout juste de fêter ses 7 ans, n'a pas tardé à quitter Paris.

C'est depuis le Cap Nègre, où se trouve sa maison de famille, que Carla Bruni-Sarkozy a publié une nouvelle photo de sa princesse le 20 octobre 2018. Giulia apparaît à la plage, les conditions climatiques exceptionnelles permettant de prolonger l'été et même de se baigner dans le Sud de la France. Photographiée en contre-jour pour garantir l'anonymat de son visage, l'adorable fillette joue en maillot de bain, casquette sur la tête, attentive aux gestes d'un autre jeune baigneur accroupi sur les cailloux. "Samedi 20 octobre, 26 degrés ....! Indian summer", commente Carla Bruni en légende.