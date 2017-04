Carla Bruni-Sarkozy : Sa fille Giulia, touriste tatouée à Marrakech !

"Elle, c'est ma reine !", a récemment confié Nicolas Sarkozy au Parisien Magazine, concernant sa fille de 5 ans. L'adorable Giulia profite des avantages de ce titre au cours de vacances au Maroc. Sa maman, Carla Bruni-Sarkozy, lui a notamment permis de se faire tatouer...

Il n'est évidemment pas question de tatouage à l'encre, mais bien au henné ! Carla Bruni-Sarkozy a immortalisé la mise en beauté de sa fille en vidéo et l'a publié sur Instagram. Sage et craquante en chapeau blanc et robe rouge à pois, Giulia reçoit un charmant motif floral à la main droite d'une artiste du souk de Marrakech.

"Beauté, parfums, épices, musique et couleurs" étaient au rendez-vous, comme l'écrit Carla Bruni-Sarkozy en légende de sa publication.