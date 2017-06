Carla Bruni : T-shirt mouillé et pose sexy, sa vision torride de la canicule

Très rapidement, les commentaires des fans ont afflué sur cette publication qui a fait monter la température d'un cran. "Ça donne chaud en même temps cette photo", a écrit une internaute, "Pas sûr @carlabruniofficial que cette photo rafraîchisse tout tes admirateurs...", a écrit un second.

Ces derniers mois, la maman d'Aurélien (15 ans) et Giulia (5 ans) a été très accaparée par l'enregistrement de son nouvel album de reprises, French Touch, qui sortira dans les bacs le 6 octobre prochain. Deux premiers extraits sont d'ores et déjà parus, Enjoy the Silence (Depeche Mode) et Miss You (The Rolling Stones).