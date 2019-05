Carla (Les Marseillais) enceinte : Angoissée, elle partage ses peurs

Carla Moreau est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec Kevin Guedj. Et la candidate des Marseillais (W9) ne cache pas être quelque peu angoissée par sa grossesse. "Je me suis réveillée un peu tard. J'étais KO. J'ai très mal dormi cette nuit, je n'ai fait que des cauchemars", a confié la belle blonde de 22 ans ce vendredi 17 mai 2019, sur Snapchat.

Carla a ensuite expliqué que, depuis le début de sa grossesse, elle était "tout le temps angoissée pour son bébé" : "C'est très dur. Il y en a qui vivent leur grossesse sans se poser de questions, mais je ne sais pas faire ça. J'aimerais tellement arriver à le faire. (...) C'est angoissant de vivre comme ça. Du coup, j'ai mal dormi et je me suis mal réveillée."

Pour se détendre la jeune femme, qui est actuellement en vacances aux Maldives, est allée manger avec Kevin, a siroté un cocktail au bord de la piscine puis s'est fait masser. Pour rappel, elle a officialisé sa grossesse fin avril.

Les doutes de Jessica Thivenin et Nabilla Benattia

Carla n'est pas la seule future maman à être angoissée. Jessica Thivenin stresse également, mais pour ce qu'il pourrait se passer après l'accouchement. "Je ne suis pas très bien. Des fois, je pleure pour rien. C'est les hormones. (...) Je me rends compte que je vais être une maman. J'ai peur de ne pas être une bonne maman, je me pose plein de questions" avait-elle expliqué sur Snapchat, le 8 mai 2019. Des doutes partagés par Nabilla Benattia : "Je me demande si ça va bien se passer, si je vais réussir. Je me pose plein de questions, mais je pense que c'est pareil pour toutes les mamans."